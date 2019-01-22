Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. AKINCI, SAMUEL BE EVER'İ KABUL ETTİ!
AKINCI, SAMUEL BE EVER'İ KABUL ETTİ!

AKINCI, SAMUEL BE EVER'İ KABUL ETTİ!

Akıncı, Avustralya’nın Lefkoşa Yüksek Komiseri Samuel Be Ever’i kabul etti

A+A-

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görevine yeni başlayan Avustralya’nın Lefkoşa Yüksek Komiseri Samuel Be Ever’i kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Akıncı, Yüksek Komiser Samuel Be Ever’a, Kıbrıs’taki görevinde başarı diledi.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.