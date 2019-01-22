AKINCI, SAMUEL BE EVER'İ KABUL ETTİ!
Akıncı, Avustralya’nın Lefkoşa Yüksek Komiseri Samuel Be Ever’i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görevine yeni başlayan Avustralya’nın Lefkoşa Yüksek Komiseri Samuel Be Ever’i kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Akıncı, Yüksek Komiser Samuel Be Ever’a, Kıbrıs’taki görevinde başarı diledi.
Etiketler : Mustafa Akıncı, Samuel Be Ever
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