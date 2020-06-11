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Akıncı ve Tatar gündemdeki konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu

Akıncı ve Tatar gündemdeki konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu

Akıncı ve Tatar gündemdeki konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar’ı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 15.00’de gerçekleşen olağan görüşmede, gündemdeki konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Kabulde, Başbakan Tatar, ayrıca Meclis çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi.

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