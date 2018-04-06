Aldatılmayı affetti

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, evlilik hazırlığı yaptığı dönemde kendisini aldatan futbolcu sevgilisi ile yeniden barıştı.

Aradığı aşkı yeşil sahalarda bulan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin uzatmalı sevgilisi futbolcu Gökhan Çıra ile yeniden birlikte olduğu ortaya çıktı.

"15 NİSAN ORDU YOLCUSUYUZ"

Barıştıklarını Instagram hesabından duyuran Ciğerci, "My husband 15 Nisan Ordu yolcusuyuz, zamanı gelmedi mi artık. Güzel bakan bütün gözler her zaman mutluluğu hak eder öyle bakın olur mu, HER ZAMAN" diye yazdı.

ALDATTIĞI İÇİN YOLLARINI AYIRMIŞLARDI