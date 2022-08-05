Aleyna Tilki ile Selda Bağcan'dan düet: Bacaklarım titriyor

Selda Bağcan, Jolly Joker Harbiye Yaz Konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Gecenin sürprizi Aleyna Tilki’ydi. Sahneye çıktığında heyecanını “Bacaklarım titriyor” diyerek dile getiren genç şarkıcı, her fırsatta hayranı olduğunu söylediği usta sanatçıyla düet yaptı.

Orkun ÜN yazdı: Keşke daha çok söyleseler

Bazı isimlerin kimyası tutuyor. Aleyna Tilki ve Selda Bağcan da o isimlerden. Kuşaklar arası farkın bazen nasıl önemsiz olduğunun kanıtı gibiler. Acil birlikte daha çok şarkı söylemeliler. Hatta yurtdışına iş yapmalılar.

Savaş ÖZBEY yazdı: Göz dolduran nene-torun ilişkisi

Aleyna Tilki ve Selda Bağcan arasında iki kuşak var. Neredeyse nene-torun ilişkisi. İnsanın gözü doluyor aralarındaki hürmet karşısında. Görmek istediğimiz saygı-sevgi halleri bunlar.

Hürriyet