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Aleyna Tilki müjdeyi verdi!

Aleyna Tilki müjdeyi verdi!

Aleyna Tilki müjdeyi verdi!

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Pop müziğin genç ve başarılı isimlerinden biri olan Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Yalnız başına geldiği AVM’de Beymen’den yazlık alışveriş yapan Aleyna Tilki, kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap verdi.

Ünlü popçu, “Yakın zamanda yeni şarkımı piyasaya çıkartmış olacağım. Klibi çektiğim gün parçada görücüye çıkmış olacak. Henüz nasıl bir şey olacağından kimseye bahsetmedim, biraz sürpriz olsun” dedi.

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