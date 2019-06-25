Trezeguet operasyonu! Bu defa...

Devre arasında son anda gerçekleşmeyen Trezeguet transferi, yeniden Galatasaray’ın gündeminde. Fatih Terim, Mısırlı yıldızı mutlaka kadrosunda görmek istediğini iletince, yönetim bir kez daha kolları sıvayıp teklif paketi hazırladı.

Galatasaray bir kez daha Mahmoud Trezeguet transferi için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim, yönetimle yaptığı son görüşmede, Mısırlı yıldızı mutlaka kadrosunda görmek istediğini iletti.

Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, Terim’den gelen talep sonrası kolları sıvarken, Kasımpaşa Yönetimi ile randevu alındığı öğrenildi.

Şu sıralarda Afrika Kupası’nda Mısır forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, kulüplerin anlaşması durumunda Galatasaray’a imza atmaya hazır olduğunu bildirince, yönetim yeni bir teklif paketi hazırladı. Devre arasında Cim Bom’a transferi son anda gerçekleşmeyen Trezeguet için gözden çıkarılan bonservis bedeli 5 milyon euro civarında.

Diagne’de olduğu gibi...

Galatasaray’ın, Kasımpaşa ile anlaşma sağlanması durumunda genç yeteneğe önereceği yıllık garanti ücretin de 2.5 milyon euro olduğu öğrenildi.

Her ne kadar Kasımpaşa’nın kapıyı 10 milyon eurodan açması, işleri zora soksa da Galatasaray Yönetimi’nin, tıpkı Diagne transferinde olduğu gibi, içerisinde şartlı bonuslar olan farklı teklif formülleri hazırladığı ifade edildi.