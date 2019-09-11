Ali Koç'tan flaş karar! Volkan, Emre ve Alex...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, üç kaptanı birden kulübede görmek istiyor.

Volkan Demirel’i teknik ekibe dahil ederek ilk adımı atan Ali Koç’un, Brezilya’da B lisansı alan Alex’e de teklif götürmesi bekleniyor. Emre Belözoğlu da futbolu bıraktıktan sonra kulübede iki eski takım arkadaşına katılacak.

Fenerbahçe başkanı seçildiği günden bu yana kulübün efsane isimlerine hak ettikleri değeri vereceklerini söyleyen Ali Koç’un en büyük hayali Alex de Souza, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu’nun yer aldığı bir kenar yönetimini kulübede görmek... Geçtiğimiz günlerde B lisansı alan Alex de göreve hazır durumda... Futbola devam eden Emre Belözoğlu ise saha içinde kaptanlık yaparken geleceğini şekillendiriyor.

Volkan şimdilik tribünde

Bursaspor ile yapılan hazırlık maçında ilk kez eşofmanla, teknik ekibin bir parçası olarak sahaya çıkan ve kulübede Ersun Yanal’ın yanında oturan Volkan Demirel buna karşın sezon sonuna kadar tüm resmi maçları tribünden izleyecek. Zira tecrübeli eldivenin antrenör lisansı yok. TFF’nin UEFA B antrenörlük kurslarının ilkine katılacak olan Volkan Demirel, 10 günlük bu kurstan sonra 6 ay bekleyecek ve tekrar yeni bir 10 günlük kursa katılıp sınava girecek ve en erken Haziran 2020’de antrenörlük lisansına kavuşacak.