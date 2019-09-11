A Milli Takım, Fransa'yı solladı! İşte puan durumu...

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova'ya konuk oldu. Milliler, muhteşem futbolunu 4 gollü galibiyetle süsledi ve 3 puanı kaptı. Grubun diğer maçlarında Fransa evinde Andorra'yı 3-0 yenerken, İzlanda, deplasmanda Arnavutluk'a 4-2 kaybetti. Bu sonuçların ardından Şenol Güneş'in öğrencileri, 15 puanla zirveye yerleşti, dünya devi Fransa'yı solladı.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadyumu'nda oynanan ve İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa'nın yönettiği maçta Milli Takımımızın gollerini 37 ve 79. dakikalarda Cenk Tosun, 57. dakikada Deniz Türüç ile 88. dakikada Yusuf Yazıcı attı.

H Grubu'nda bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Fransa, Andorra'yı 3-0 yenerken, Arnavutluk da İzlanda'yı 4-2 mağlup etti. Bu sonuçlarla H Grubu'nda Fransa ve Türkiye 15'er puana ulaştı, İzlanda ise 12 puanda kaldı.