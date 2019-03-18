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Alişan kesenin ağzını açtı!

Alişan kesenin ağzını açtı!

Alişan kesenin ağzını açtı!

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Şubat ayında oğulları Burak'a kavuşan Alişan ile Buse Varol çifti, bebekleri için Filipinli dadı tuttu.

İlk zamanlar bebeklerine kendilerinin bakacağına söyleyen çift, uykusuz gecelere dayanamayınca çareyi bir yardımcıda buldu.

Aylık 5 bin 500 TL'ye Filipinli bakıcıyla anlaşan çift, böylece çocuklarıyla daha sağlıklı vakit geçirecek.

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