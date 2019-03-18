Alişan kesenin ağzını açtı!

Şubat ayında oğulları Burak'a kavuşan Alişan ile Buse Varol çifti, bebekleri için Filipinli dadı tuttu.

İlk zamanlar bebeklerine kendilerinin bakacağına söyleyen çift, uykusuz gecelere dayanamayınca çareyi bir yardımcıda buldu.

Aylık 5 bin 500 TL'ye Filipinli bakıcıyla anlaşan çift, böylece çocuklarıyla daha sağlıklı vakit geçirecek.