Alişan kesenin ağzını açtı!
Alişan kesenin ağzını açtı!
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Şubat ayında oğulları Burak'a kavuşan Alişan ile Buse Varol çifti, bebekleri için Filipinli dadı tuttu.
İlk zamanlar bebeklerine kendilerinin bakacağına söyleyen çift, uykusuz gecelere dayanamayınca çareyi bir yardımcıda buldu.
Aylık 5 bin 500 TL'ye Filipinli bakıcıyla anlaşan çift, böylece çocuklarıyla daha sağlıklı vakit geçirecek.
Etiketler : Alişan, Buse Varol
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