Seren Serengil'den 'dolandırıldım' şikayeti

Seren Serengil, eski menajeri Merih Yılmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu

Seren Serengil, menajer Merih Yılmaz’ın ‘dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve özel belgede sahtecilik’ suçu işlediği iddiasında. Merih Yılmaz, Seren Serengil adına anlaşma yaptığı gelinlik firmasından aldığı paranın büyük bir kısmını kendisine almakla suçlanıyor. Merih Yılmaz ise, haksız bir kazanç elde etmediğini belirterek, tartışma konusu olan para ile harcama yapıldığını söyledi.

Bir süre önce Deniz Akkaya ile yaşadığı sorun ile gündeme gelen Merih Yılmaz, İzmir’de düzenlenen gelinlik ve abiye fuarının katılımcı firmalarından birinin tanıtımı için ile Seren Serengil adına anlaşma yaptı. M. Y.’ye ait firma ile yapılan anlaşmaya göre Seren Serengil fuarda firmanın standında tanıtım yapacaktı. Merih Yılmaz, Seren Serengil’e, M. Y.’nin şirketi ile 31.500 TL’ye anlaştığını söyledi. Seren Serengil, 23 Ocak günü fuara katıldı; firmanın standında tanıtım yaptı.

GERÇEK RAKAMI AÇIKLADI

Seren Serengil, menajer Merih Yılmaz’ın kendisine beyan ettiği parayı Y.’nin şirketinden aldı. Ancak bir süre sonra taraflar arasındaki anlaşmanın 65 bin TL olduğunu Y.’den öğrendi. Y. bu konuda yazılı bir beyanda da bulundu. Y., Yılmaz’a banka yolu ile yaptığı ödemelerin dekontlarını da Seren Serengil ile paylaştı. Y.’nin imzalı beyanı savcılık dosyasına da sunuldu.

FUARDAN AYLAR ÖNCE ÖDEME

Dekontlara göre Y.’nin şirketinden Merih Yılmaz’ın abisi E. Yılmaz’ın hesabına ‘Seren Serengil ile fuar çalışması için ödeme’ açıklaması ile yapılan ilk ödemenin 23 Ekim 2018’de yapıldı. Av. Ersoy Akdemir’in imzasını taşıyan savcılık dilekçesinde, “Dekontların üzerinde yazan tarih irdelendiğinde, şüphelinin suç işleme kastının yoğunluğu ve bir plan dahilinde gerçekleştiği apaçık anlaşılmıştır” denildi. İddiaya göre, ödemenin alındığı tarihlerde Seren Serengil’in fuardan haberi yoktu.

HAKSIZ KAZANÇ SUÇLAMASI

Savcılık dilekçesinde Yılmaz’ın ‘yetkisiz sözleşme imzalama’ suçu da işlediği belirtilerek “Bu sözleşmeyi müvekkilimden gizleyerek haksız kazanç elde etme şeklindeki eylemlerinin atılı suçları oluşturduğu anlaşılmıştır” denildi. Suç duyurusunda Yılmaz’ın 33.500 TL haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü.

KALAN PARA HARCAMALARA GİTTİ

Merih Yılmaz ise konuyu ilişkin Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Evet yapılan sözleşmenin tutarı 65 bin TL. Bu paranın 31.500 TL’si Seren Hanım’a verildi. Kalan paradan ise bir dizi harcama yapıldı. Örneğin Seren Serengil ve Yaşar İpek’in uçak biletleri 4.800 TL, konaklama masrafları 4.220 TL oldu. Bunlar dışında VIP araç transferi vb benzeri bir dizi harcama yapıldı. Yapılan harcamaların tamamı da faturalı. Kaldı ki, yapılan harcamaları hizmet verdiğimiz firma sahibi M. Y. de biliyor” dedi.