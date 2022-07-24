Alişan'dan Buse Varol paylaşımı! 'Sevgi hep daim'

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından zor günler geçiren ve kendini ailesine adayan Alişan, uzun zaman sonra eşi Buse Varol ile verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına; "Uzun zaman olmuştu birlikte fotoğraf koymayalı" notunu düştü.

Şarkıcı Alişan'ın aynı zamanda menajeri olan kardeşi Selçuk Tektaş, Alişan'ın geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi görüp, 21 Temmuz tarihinde hayatını kaybetmişti. Kardeşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Alişan, Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir yıl geçti sensiz Selçuk. Tam bir yıl bir aydır sesini duyamıyorum ve bir daha asla duyamayacağım. Sadece bir kere geldin rüyama ve kısacık konuştun gittin. Ben hiç böyle bir dünya hayal etmemiştim. Sensiz hiçbir hayalim yoktu. Kaderimizin, alın yazımızın böyle olacağı ve seni çok erken kaybedeceğim aklımım ucundan geçmezdi. Yapacağımız daha o kadar çok şey vardı ki, her şey yarım kaldı. Senin emanetlerine bir gün dahi 'öf' dersem Allah o anda canımı alsın. Bilmiyorum şu anda neredesin, bizi görüyor musun, izliyor musun? Ama bizim sensiz tek bir saatimiz geçmiyor. Her gittiğim yerde senden bahsedilince gururlandırmaya devam ediyorsun beni.

ALİŞAN'IN GÖZYAŞLARI

Geçtiğimiz hafta Feriköy Mezarlığı'ndaki düzenlenen törene; Alişan, ünlü şarkıcının babası Mehmet, annesi Suzan, yengesi Merve ile yakınları katılmıştı.. Selçuk Tektaş, kabri başında din görevlisinin okuduğu dualarla anılmıştı.

Alişan, annesi Suzan Tektaş ve yengesi Merve Tektaş, 41 yaşında vefat eden Selçuk Tektaş'ın mezarı başında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Kardeşinin vefatının ardından kendini yeğenlerine adayan Alişan, tören sonrası mezarlığa gelerek kendilerini kardeşinin ölüm yıl dönümünde yalnız bırakmayan yakınlarının taziyelerini kabul etmişti.

EŞİYLE POZ VERDİ

Zor günler geçiren ve acısı bir türlü dinmeyen Alişan, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Zaman zaman çocukları ve yeğenleriyle verdiği pozları takipçileriyle paylaşan ünlü isim, son olarak oyuncu eşi Buse Varol ile çekilen karesini yayınladı.

İki çocuk babası Alişan paylaşımına; "Uzun zaman olmuştu birlikte fotoğraf koymayalı…Sağlık olsun da sevgi hep daim" notunu düştü. Ünlü çifte kısa sürede binlerce beğeni ve 'Maşallah' yorumları geldi.

"CEVABIM BU FOTOĞRAF OLSUN"

Öte yandan bir dönem Alişan ile boşanacakları ve ünlü şarkıcının ailesiyle gerilim yaşadığı konuşulan Buse Varol, anma törenine katılmadığına dair haberler sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bir takipçisinin konuyla alakalı sorusunu yanıtlayan oyuncu, Selçuk Tektaş'ın mezarının fotoğrafını paylaşarak, "Cevabım bu fotoğraf olsun" dedi.

Milliyet