İrem Derici: Aşksızlıktan delireceğim

Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz gün The Beach Alaçatı’da sahne aldı. "En büyük aşkım sizlersiniz" diyen şarkıcı aşksızlıktan yakındı.

Bir dargın bir barışık aşık yaşayan İrem Derici-Cem Belevi çifti, geçtiğimiz aylarda ihanet iddiasıyla olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Meslektaşının kendisini manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberlerinin ardından sessizliğini bozan Derici, sosyal medya hesabından Belevi'ye yönelik isim vermeden sert bir paylaşım yaparak, "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" ifadelerini kullanmıştı.

"YAZ SONUNA KADAR İREM'İ ŞUTLARIM"

35 yaşındaki şarkıcı, Cem Belevi'nin "Böyle bir şey olabilir mi? Hala kendisini çok seviyorum, hala çok saygı duyuyorum. Asla kendisini aldatmadım. Hiçbir kadını aldatamam, beceremem böyle şeyleri. Aşkımı coşkuyla yaşayan bir insanım" cevabı sonrası ise şu açıklamayı yapmıştı:

Sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi, ne dersin? 'Yaz sonuna kadar İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bir doldurayım, şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konuğumuz, yoksa alevler attığın influencer'lar mı, sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya, bana fark etmez!

HASTANEYE YATTI

Yoğun konser programı nedeniyle sürekli seyahat eden İrem Derici'nin (35) bünyesi zayıf düştü. Yorgunluğu kaldıramayan Derici, önceki akşam Bodrum konseri sonrası hastaneye yattı.

"NASIL BAŞLADI, NASIL BİTTİ"

Şarkıcı, fotoğraflarını sosyal medya hesabından, "Nasıl başladı, nasıl bitti..." notuyla paylaşmayı ihmal etmedi. Bir süredir enfeksiyon tedavisi gören İrem Derici, konser maratonu nedeniyle tedavisini ihmal ettiğini de sözlerini ekledi. Takipçileri, "Geçmiş olsun" mesajlarıyla Derici'ye destek oldu.

ALAÇATI'DA SAHNE ALDI

Geçtiğimiz gün The Beach Alaçatı’da İrem Derici rüzgarı esti. Kalabalık bir kitleye hitap eden şarkıcı, sevilen parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Aynı mekanda daha önce de sahne alan popçu, aşksızlıktan yakındı.

"BU YAZ KESAT GEÇTİ"

Derici, “Bu yaz kesat geçti. Aşk yok delireceğim. En büyük aşkım sizlersiniz.” diyerek hayranlarına seslendi. Güzel popçu sahne performansıyla hayranlarından tam not alırken, neşeli halleriyle de büyük sempati topladı.

Miilliyet