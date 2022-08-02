Alkollü şahıs düşerek yaralandı
Alkollü şahıs düşerek yaralandı
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Polis Basın Bülteni’ne göre, Karaman köyünde sakin Michael Kalmar (E-69) alkollü şekilde yürüdüğü sırada dengesini kaybedip düştü ve başını yol kenarında bulunan beton duvara çarpıp, yaralandı.
Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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