“ALO KAZA YAPTIM”

Onur ULAĞ

Lefkoşa-Dikmen Anayol’unda dün akşam meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Romanyalı Rahela Liliana Nastase isimli sürücü yaralandı. Kaza, Nastase’nin direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla atması sonucu gerçekleşti. Kazada yaralanan sürücü Rahela Liliana Nastase kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Yaralı sürücünün hastaneye kaldırılırken bile cep telefonunu elinden düşürmeyerek yakınlarını araması ve kaza hakkında bilgi vermesi herkesi hayrete düşürdü.

Ucuz atlattı

Elde edilen bilgilere göre, dün gece saat 21.00 sıralarında meydana gelen kaza, Lefkoşa’dan Dikmen istikamete doğru MPZ 236 plakalı aracıyla seyreden Rahela Liliana Nastase’nin, sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla atması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı, yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Sürücünün yüzünde ve çenesinde kırıklar olduğu öğrenildi.

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