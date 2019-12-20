ALTINI OLANLAR DİKKAT!

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Altın fiyatları...
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Çeyrek ve gram altında son durum! İşte 20 Aralık 2019 güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları sıkça değiştiği için altın almak isteyenler başta çeyrek altın olmak üzere, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. İşte güncel altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI 20 ARALIK 2019
Çeyrek Altın: 459 Lira
Gram Altın: 282,20 Lira
Yarım Altın: 918 Lira
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