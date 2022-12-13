'Aman dikkat Covid'e benzemiyor'... Çağla Şikel hastalandı mı?

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçirdiği rahatsızlığın ardından sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Geçirdiği rahatsızlığın Covid-19'dan daha ileri seviyede bir atlatma süreci olduğunu dile getiren Çağla Şıkel, bulaş riskinin de fazla olduğunu ifade etti. İşte, Çağla Şıkel'in hastalığı hakkında yapmış olduğu o paylaşım

Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Çağla Şıkel, rahatsızlık süreci boyunca kendisini odaya kapattığını ve kimseyi yaklaştırmadığını ifade etti. Hastalığının bulaşıcı olduğunu belirten ünlü manken, herkesi virüs hakkında uyardı.

Influenza geçirdiğini ifade eden Şıkel, "Hangi anne yavrusuna bakarken hastalanmaz ki. Aman dikkat! Covid'e benzemiyor" dedi.

Hürriyet