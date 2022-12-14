Yağışlı havaya dikkat!

Ülkemiz yağışlı havanın etkisi altında…

Meteoroloji Dairesi verilerine göre, bu akşam saatlerine kadar havaparçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Rüzgar güney ve doğudan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

BRT