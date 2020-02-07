Amber Heard’ın başına dert olan ses kaydı!

Dünyaca ünlü ABD'li aktör Johnny Depp ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan ve geçtiğimiz günlerde ses kayıtlarının ortaya çıktığı iddia edilen Amber Heard için imza kampanyası başlatıldı. Johnny Depp hayranları, güzel oyuncunun 'Aquaman 2' filminden atılması için imza topluyor.

Johnny Depp ve Amber Heard tarafında sular durulmuyor... Heard, Depp’in kendisine şiddet uyguladığını iddia ediyordu. Ancak ortaya çıkan ses kayıtları işin seyrini değiştirdi.

Depp’in hayranları, Heard'ın 'Aquaman 2' filminden kovulması için imza kampanyası başlatmıştı. Geçen birkaç ay içinde yaklaşık 45 bine yakın imzaya ulaşan kampanya, ses kaydının patlak vermesiyle bir anda büyük ilgi gördü. Kampanya şu sıralar 150 bin imzayı aştı.