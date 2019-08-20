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AMCAOĞLU, ANKARA'YA GİDİYOR

AMCAOĞLU, ANKARA'YA GİDİYOR

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Ankara’ya gidiyor

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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, temaslarda bulunmak üzere yarın sabah Ankara’ya gidiyor.

Ziyaretin gündemi Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü olacak.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na Ankara’da, Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli ile Özel Kalem Müdürü Ufuk Soğur eşlik edecek.

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