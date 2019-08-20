AMCAOĞLU, ANKARA'YA GİDİYOR
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Ankara’ya gidiyor
A+A-
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, temaslarda bulunmak üzere yarın sabah Ankara’ya gidiyor.
Ziyaretin gündemi Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü olacak.
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na Ankara’da, Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli ile Özel Kalem Müdürü Ufuk Soğur eşlik edecek.
Etiketler : Olgun Amcaoğlu, Ankara
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.