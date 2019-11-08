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AMCAOĞLU, ATO HEYETİNİ KABUL ETTİ

AMCAOĞLU, ATO HEYETİNİ KABUL ETTİ

ATO heyeti Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret etti

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Ankara Ticaret Odası (ATO), Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işbirliklerini geliştirmek üzere Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın davetlisi olarak KKTC’de temaslarda bulunuyor.

Gürsel Baran başkanlığındaki 16 kişilik heyet, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyetiyle, bugün bir dizi temas gerçekleştiriyor.

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