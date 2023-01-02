Amcaoğlu: En büyük sorun kanalizasyon. İlk etapta bu sıkıntılardan başlamak gerek

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu,beldeyi ileriye taşıma hedefinde olduklarını vurguladı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, bir basın kuruluşuna verdiği demeçte, yoğun bir seçim dönemini geride bıraktıklarını, belediye meclis üyeleriyle hep birlikte hareket edeceklerini, vatandaşı mağdur etmemek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

İki belediyenin birleşme sürecini tamamlayacaklarını kaydeden Amcaoğlu, bütün tüzüklerin değişmesi gerektiğini de ifade etti.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, en önemli sıkıntının kanalizasyon olduğunu, ilk etapta bu sıkıntılardan başlamak gerektiğini belirtti.

BRT