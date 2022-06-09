Amcaoğlu:Mali Protokol için Türkiye’den heyet bugün geliyor

İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Türkiye’den bugün gelecek olan heyet yarın toplantılar gerçekleştirecek.

BRT’de Kritik Haber’e açıklamalarda bulunan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Türkiye’den gelecek olan heyetle yarın saat 11’de geniş kapsamlı görüşme yapacaklarını açıkladı.

Mali protokol çerçevesinde birçok alanlarda ilerlemelerin başladığını söyleyen Amcaoğlu, “takdir edersiniz ki her iki tarafta, protokolün resmi prosedürlerinin tamamlanarak yürürlüğe girmesinin üzerinden sadece 15-20 gün geçti” diye konuştu.

Başbakanlık Müsteşarı Amcaoğlu, heyetler arası teknik toplantıda birçok kurumun çalışmasının masaya yatırılıp, karşılıklı görüşlerinin paylaşılacağını ifade etti.

Amcaoğlu, ‘Ankara’da rapor halinde sunduğumuz konuların hangilerinde ne yapıldığını, yaşadığımız diğer sıkıntılar , mali sorunlar, Tarım Hayvancılık sektörüyle olan sıkıntıları, bütçe konularını, protokolde her alan kaynakların aktarılmasını maliye bacağı gündeme getirilecek’ dedi.

Hüseyin Amcaoğlu, Turizmle ilgili uçak bileti fiyatlarının ucuzlatılması için THY’nın sefer sayılarının artırılması gibi konularda bir ilerleme olup olmadığını göreceğiz. A Level’la bu yıldan sonra KKTC’li öğrencilerin Merkezi Yabancı sınavla alımının düzeltilmesi yönünde bir talebimiz olmuştu. Gemi taşımacılığı ücretlerinin Dolar’dan TL’ye çevrilmesi gibi taleplerimizi iletmiştik, bunları görüşüp neler yapıldığını öğreneceğiz.Özel sektörün taleplerini, düşük faizli kredi taleplerini de yarın heyetler arası görüşmede değerlendireceğiz” diye konuştu.

Toplantıda, tüm müsteşarların yer alacağını ve bu nedenle kendi alanlarıyla ilgili yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını da söyleyen Amcaoğlu, “yarın ve Cumartesi günü, bir buçuk günde tüm bunları ve bunların yanında bazı konuları konuşacağız. Yeni talepler olabilir, yarın tüm bunlar konuşulacak” dedi..

BRT