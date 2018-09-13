Ameliyat sonrası tanınmaz halde!

BEYNİNDEKİ KİTLE ALINMIŞTI

Modacı Nur Yerlitaş'ın ameliyatı Acıbadem Altunizade Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Pamir ve ekibi tarafından gerçekleştirilmişti. Başhekim Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Yerlitaş'ın beyninde bir problem gördüklerini ifade ederek, "Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Necmettin Pamir tarafından bugün, beynindeki kitleyi çıkarmak üzere ameliyat etti. Ameliyat sonrası durumu iyi olan Nur Hanım uyandı ve konuşabiliyor. Halen yoğun bakımda. Bundan sonraki süreçte; gerek patoloji sonuçları gerekse ameliyat sonrası filmler değerlendirilerek tedavi için bir yol haritası çizilecek" demişti.