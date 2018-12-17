"ANASTASİADİS GÜNÜ GELİNCE CEVABINI ALIR"

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in hidrokarbonlardan elde edilecek gelirin paylaşımı konusundaki sözlerini değerlendirdi.

“Kıbrıs Türkü’nün hakları Rum liderliğinin bize sunacağı bir lütuf değil ve ne olacağının, ne kadar olacağının takdiri Rum liderine kalmamıştır” diyen Taçoy, Kıbrıs Türk Halkı’nın ve Türkiye’nin günü gelidiğinde hakları neyse almasını da korumasını da bildiğini vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in son açıklamalarını yanıtladı.

Taçoy, Rum liderin Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılırsa, hidrokarbon kaynaklarından elde edilen gelirden Kıbrıs Türklerine yüzde 20 hak vereceklerine ilişkin demecinin tarihi gerçeklerden uzak, bir anlaşma olmasını güçleştiren, düşmanca, tahrikkar saldırılarının bir devamı olduğunu ve asla kabul edilmeyeceğini belirtti.

“Kıbrıs Türkü’nün hakları Rum liderliğinin bize sunacağı bir lütuf değildir ve ne olacağının, ne kadar olacağının takdiri Rum liderine kalmamıştır” diyen Taçoy, Kıbrıs Türk Halkı’nın ve Anavatan Türkiye’nin günü gelidiğinde hakları neyse almasını da korumasını da bildiğini vurguladı.

UBP Genel Sekreteri Taçoy, Rum lider Anastasiadis artık haddini aştığına dikkati çekerek, “Rum lider bilsin ki günü gelir haddini aşmasının cevabını alır. KKTC Halkı ve Türkiye denizde, havada, karada nerde hakkı varsa alır ve korur” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türkü’nün asla egemenliğinden, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyeceğini kaydeden Taçoy, Türkiye ve Kıbrıs Türkü’nün Rum liderliğinin hidrokarbon kaynakları konusunda yaptıklarına seyirci kalmayacağını, gaz bulunduğu belirlenen yerlere gereken platformları kurarak hakkını alacağını ve buna kimse engel olamayacağını belirtti.