ANASTASİADİS: KIBRIS EKONOMİSİ TOPARLANDI

Anastasiadis, Yatırım teşvik ajansının GOLD dergisi ile birlikte düzenlediği ödül töreninde konuştu.

Anastasiadis, Kıbrıs ekonomisinin toparlandığını kaydederek, tüm ana üretim sektörlerinde beklentilerin mükemmel olduğunu ekledi.

Anastasiadis, Kıbrıs’ın %4 ile Avrupa Birliği’nin en yüksek büyüme oranına sahip olduğunu ve makroekonomik tahminlere göre, bu büyümenin önümüzdeki yıllarda %3 olacağını tahmin ettiğini söyledi. Ayrıca işsizlik oranının %8.6’ya düştüğünü ve daha da düşmesinin beklediğini belirtti.

Bankacılık sektörü hakkında ise Anastasiadis, sektörün sağlam temeller üzerinde durduğunu vurguladı ve takipteki krediler gibi zorlukların üstesinden gelinmesi için hala yapılması gereken işler olduğunu söyledi.

Kaynak: Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu