Koruçam’da sakin Christina Symkassı(K-79) dün hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Symkassı’nın dün öğle saatlerinde evinin avlusunda temizlik yaptığı esnada aniden rahatsızlanarak Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “düşmeye bağlı, kafa kemiği kırığı ve beyin kanaması” sonucu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

