Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde, hükümlü tutuklu olarak bulunan 52 yaşındaki Hakan Oğuz, dün gece geçirdiği rahatsızlığın ardından hayata tutunamadı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde, hükümlü tutuklu olarak bulunan 52 yaşındaki Hakan Oğuz dün gece 22:00 sıralarında, rahatsızlanarak önce cezaevi revirine, daha sonra ambulans ile Lefkoşa Dr. BurhanNalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Açıklamada Hakan Oğuz’un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.