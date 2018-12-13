ANKARA'DA YÜKSEK HIZLI TREN KAZASI!

Ankara - Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpıştı. Ankara Valiliği kazada biri makinist 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 46 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere hareket eden Yüksek Hızlı Tren, yaklaşık 4 dakika sonra Marşandiz İstasyonu'na geldiğinde yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı.

Hızının 80- 90 kilometre civarında olduğu belirtilen yüksek hızlı trenin iki vagonu raydan çıktı. Kazanın olduğu bölgede bulunan üst geçit de vagonların üzerine yıkıldı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Vagonlardan çıkarılan yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

KAZADA ÖLÜ SAYISI ARTTI, ANKARA VALİLİĞİ SON DURUMU AÇIKLADI

nkara Valiliği, kazayla ilgili yaptığı açıklamada biri makinist 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin de yaralandığını açıkladı. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



''Ankara'da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili olarak yürütülen çalışmalarda yapılan son tespitlere göre 1’i makinist 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır.Kaza yerinde arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. ''

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Başsavcılık, olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

ANKARA VALİSİ: KAZANIN NEDENİ İLE İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Umudumuz daha fazla ölü sayısının olmaması. Ekiplerimiz çalışıyor. Çalışmalar bitince kesin rakamları paylaşacağız. Kazanın nedeni ile ilgili teknik inceleme devam ediyor" dedi.

DEDEKTÖR KÖPEKLER DE KULLANILIYOR

Öte yandan, Yenimahalle Marşandiz İstasyonu'nun bulunduğu yerdeki kaza sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda dedektör köpekler de kullanılıyor. Ayrıca enkaz çevresinde ambulanslar bekletiliyor.

206 YOLCU VARDI

Kaza yapan YHT’de 206 yolcunun bulunduğu öğrenildi. Kazada yaralananlar, ambulanslarla Onkoloji Hastanesi, Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Numune Hastanesi, Hacettepe Hastanesi ve Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

10 KİLOMETRE SONRA KAZA YAPTI

Uzmanlar, kazanın YHT’nin Ankara Garından hareket etmesinin ardından 10 kilometre sonra Marşandiz Tren İstasyonu'na geldiğinde bu kazayı yaptığına dikkati çekerken, duracağı durağa ise yine yaklaşık 9 kilometre mesafede olduğu için trenin saatlik 250 kilometre hıza ulaşmasının mümkün olmadığı, bu kazayı henüz 90-100 kilometre hıza ulaştığında yapmış olabileceğini belirtti.