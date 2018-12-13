DELLAL VEFAT ETTİ!

Kıbrıs’tan Avustralya’da 1952 yılında göç eden Larnaka doğumlu İbrahim Dellal, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Dellal’in cenazesi 10 Aralık Pazartesi günü Avustralya’da defnedildi.

Henüz 20 yaşındayken 35 günlük gemi yolculuğu ile Avustralya’ya göç eden Dellal, burada ilk Türk gazetesini çıkaran Kıbrıslı olarak biliniyordu.

Yayın hayatına 1970 yılında başlayan “Türk Sesi Gazetesi” Avustralya’daki okurlarla 27 sene aralıksız bir araya geldi.

Ölümü Avustralya’daki Kıbrıs Türk toplumu arasında büyük üzüntü ile karşılaşırken İbrahim Dellal , geride eşi Sheila, kızları Jülide, Zerin ve Naciye ile büyük bir hayranlar kütlesi bıraktı.

Avusturalya’da yaşamını sürdüren Halil Adal ise Dellal’ı şöyle anlattı:

“Son nefesine kadar, İslam Dini ve insanlık için projeler üretti. Herkese "Delikanlı" diye seslenirdi. Kimsenin kalbini kırdığı duyulmamıştır. Birisini üzdüğüne inanırsa, özür diler, gönül alırdı”.