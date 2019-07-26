Anne adaylarının merak ettiği yöntem...

Özellikle sezaryen ile doğum yapmak isteyen anne adaylarının tercih ettiği spinal anestezinin etki süresi, anestezistin spinal anestezi için kullandığı ilaçlara bağlıdır. Spinal aneztezi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... Spinal anestezi nedir? İşte cevabı...

Spinal anestezi, hem yüzeysel hem de derin dokulara hizmet eden spinal kanaldaki sinirleri ters yönde bloke ederek cerrahi veya sezaryen için hızlı ve kapsamlı bir anestezi sağlar. Bunu yaparken, ağrı iletimi beyne iletilmez, bu sayede beynin işlemler sırasında ağrı konusundaki farkındalığını azaltır ve hastayı rahatlatır. Total kalça artroplastisi, total diz artroplastisi ve sezaryen doğumlarda kullanılan ve genel anesteziye bir alternatif olan spinal anestezi nedir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

SPİNAL ANESTEZİ NEDİR?

Subaraknoid anestezi olarak da bilinen spinal anestezi, bir anestezik ilacın alt araknoid serebrospinal sıvı boşluğuna (CFS) enjekte edilmesini içeren bir lokal veya bölgesel anestezi şeklidir.

Spinal anestezi, genitoüriner cerrahi, fıtık onarım prosedürleri veya alt ekstremitelerde (vücudun alt bölgesinde) yapılan ameliyatlar gibi umbilikusun altındaki ameliyatlar ve sezaryen ameliyatlarında kullanılır.

Doğum sırasında spinal anestezi kullanılırsa, her 5 dakikada bir maternal kan basıncı, nabız ve fetal kalbi kaydetmek ve bloğun yüksekliğini değerlendirmek için her bir bolus dozundan sonra en az 20 dakika boyunca bir ebe veya eğitimli sağlık personeli bulunmalıdır. Alternatif olarak, ameliyatlar sırasında spinal anestezi kullanılırsa, solunum, kan basıncı ve nabzın yakından izlenmesinde kullanılan aynı protokoller izlenmelidir.

SPİNAL ANESTEZİDEN SONRA NE OLUR?

Bir süre sonra spinal anestezinin etkisi azalmaya başlar. Yavaş yavaş bacaklarınızı hissetmeye ve hareket ettirmeye başlayacaksınız. Spinal anestezinin etkisi hafiflemeye başladığında bacaklarınızda karıncalanma veya iğnelenmeler yaşayabilirsiniz.

Spinal anestezinin etki süresi, anestezistin spinal anestezi için kullandığı ilaçlara bağlı olacaktır. Genellikle uyuşma dört saat içerisinde azalacak ve spinal anesteziden yaklaşık altı saat sonra yataktan kalkabileceksiniz.

SPİNAL ANESTEZİNİN YAN ETKİLERİ

Güvenli bir yöntem olmasına rağmen, her işlemde görüldüğü gibi spinal anestezide de bazı önemsiz komplikasyonlar yaşanabilir. Spinal anestezinin komplikasyonları şunlardır:

– Baş ağrısı

– Bel ve sırt ağrıları

– Çok nadir olarak nörolojik hasarlar

SPİNAL ANESTEZİ VE EPİDURAL ANESTEZİ ARASINDAKİ FARKLAR

İki anestezi çeşidinin uygulanış biçimi aynıdır. İki yöntemde de anestezi sıvısı omurilikten verilir. Ancak epidural anestezide ilaç, omurilik etrafındaki zarın dışına enjekte edilirken, spinal anestezide bu zarı geçerek içindeki sıvıya verilir. Epidural anestezi vücuda 15-20 dakika sürede etki ederken, spinal anestezi vücuda uygulandığı anda etkisini gösterir.

SPİNAL ANESTEZİ KİMLERE UYGULANMAZ?

– Bel bölgesinde enfeksiyon

– Bel fıtığı ameliyatı

– Deri hastalığı

– Kan pıhtılaşması sorunu