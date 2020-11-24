Anne ve çocukları birkaç gün arayla corona virüsünden yaşamını yitirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde iş insanı Murat Karabulut (37), annesi Fadime Karabulut (65) ve ablası Selda Karabulut (40) birkaç gün arayla corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Tarsus’ta corona virüsü salgını nedeniyle aynı aileden üç kişi bir haftada yaşamını yitirdi. İlçede yaşayan iş insanı Murat Karabulut, 14 Kasım günü rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Corona virüsü testi pozitif çıkan Karabulut, Tarsus Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alındı. Durumu daha da ağırlaşan Karabulut, hayatını kaybetti.

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan anne Fadime Karabulut da birkaç gün sonra corona virüsü semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Corona virüsü testi pozitif çıkan anne Karabulut da yaşamını yitirdi.

İki kişinin corona nedeniyle hayatını kaybettiği ailede bir üzücü haber de abla Selda Karabulut’tan geldi. İlçedeki Sivaslılar Derneği’nde yöneticilik yapan Karabulut, rahatsızlanınca Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada corona virüsü testi pozitif çıkan abla Karabulut, tedaviye alındığı yoğun bakım servisinde vefat etti. Seda Karabulut da annesi ve erkek kardeşiyle aynı mezarlığa defnedildi.

DHA