Yeni Bakış Gazetesinde yer alan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde Turunçlu kavşağı yakınlarında 2019 yılı Aralık ayında meydana gelen trafik kazasında Esra Korcan’ın ölümüne neden olan sanık Hüseyin Gürsel Erçika hakkındaki karar dün açıklandı. Mağusa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık Erçika aleyhindeki davalardan suçlu bulunarak oy birliği ile 4 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Havalanıp karşı şeride geçmiş ve Korcan’ın aracına çarpmıştı

Sanık Hüseyin Gürsel Erçika, 24 Aralık 2019 tarihinde saat 07:40 raddelerinde Mağusa-Lefkoşa Anayolu Turunçlu-Ulukışla kavşakları arasında yönetimindeki KB 685 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru seyrederken yolun sola virajlanan kısmına geldiğinde süratini salim hadde indirmeyerek dikkatsiz bir şekilde viraja girerek direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Sanık, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle havalanarak kontrolsüz bir şekilde yolun sağından gidiş ve gelişi ayıran refüj içerisine girmiş ve karşı şeride geçmesi sonucu o esnada Lefkoşa istikametine doğru seyreden Esra Korcan yönetimindeki JS 170 plakalı aracın üzerine çarpmıştı. Kaza sonrası JS 170 plakalı araç sürücüsü Esra Korcan olay yerinde hayatını kaybetmiş, sanık Erçika ise hastaneye kaldırılmıştı.