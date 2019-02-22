Apple kredi ile satışlara başlıyor

Apple satışların düştüğü Çin'de satışları hareketlendirmek için iki yıl faizsiz kredi kullandırmaya başladı. Şirket Türkiye'de de satışları hareketlendirmek için indirim yapacağını açıklamıştı fakat bu indirim henüz gerçekleşmedi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Rusya gibi pazarlarda satışların daraldığından bahseden Apple bu pazarlarda indirim yapacağını açıklamıştı.

Wall Street Journal’ın haberine göre; Apple'ın Türkiye'de indiriminin ne zaman yapılacağı merakla beklenirken şirket Çin'de satışları artırmak için enteresan bir hamleye imza attı.

Apple, e-ticaret platformu Alibaba ile yaptığı ortaklık sorucunda iPhone almak isteyenlere faizsiz 48 aylık kredi imkanı tanıyacak. Çin'de iPhone 8 5.099 yuan'a (758 dolar) satılıyor. iPhone XR ise 6499 yuan (967 dolar) Apple ise minimum 595 dolarlık faizsiz iki yılda ödemeli krediyi Çinli müşterileri için devreye aldı.

IDC'nin verilerine göre; Apple'ın Çin'e yaptığı iPhone sevkiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 düşmüştü.