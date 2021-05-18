Apple kullanıcı bilgilerini paylaşıyormuş

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın en büyük pazarlarından biri olan Çin'de varlığını kuvvetlendirmek için kullanıcıların verilerini Pekin hükümetiyle paylaştığı ve hükümeti rahatsız eden bazı uygulamaları da AppStore'dan kaldırdığı ortaya çıktı.

Cupertino merkezli teknoloji şirketi Apple’ın Çin hükümetiyle arasını iyi tutmak adına bazı tartışmalı kararlar aldığı ortaya çıktı…

New York Times’ın özel haberinde, Apple’ın bazı Çinli kullanıcıların verilerini Çin hükümetiyle paylaştığı ve Çin hükümetini rahatsız eden binlerce uygulamayı uygulama mağazasından kaldırdığı belirtildi.

New York Times’ın haberinde Apple CEO’su Tim Cook’un Apple’a çok güvendiğini ve şirketin üretim sürecini büyük ölçüde Çin’e taşıdığı hatırlatılırken, “Çin, Hong Kong ve Tayvan ile birlikte Apple’ın en büyük üçüncü pazarı. Bu pazar sayesinde Apple, dünyanın en değerli şirketlerinden biri oluyor” yorumu yapıldı.

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLIYORLAR

Sıkı dijital yasakların olduğu ülkede Apple’ın Çin devleti tarafından hazırlanan bir yazılım kullanan Çin vatandaşlarının kişisel verilerini saklamayı kabul ettiği belirtildi. New York Times’ın haberinde Apple’ın gizli iç yazışmaları ve geçmişte Apple’da çalışan ya da halen Apple bünyesinde çalışmalarını sürdüren kişilerle görüşüldüğü belirtildi.

Raporda, “Çin hükümeti çalışanların bilgisayarlarını takip edebiliyor. Apple şifreleme teknolojisini Çin’de kullanmıyor” ifadesi yer aldı. Apple’ın uygulama alanı AppStore’u 2009-2016 yılları arasında yöneten Philip Shoemaker, New York Times’a konuştu. Shoemaker, “Çin’deki Apple’ın avukatları bizim ekibimize bir liste verdi. Bu listede ülkede kullanılan uygulamalarda gözükmesi istenmeyen konular vardı. Örneğin demokrasi hareketinin Çin ordusu tarafından engellendiği Tiananmen Meydanı gibi” dedi.

Apple konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

sözcü.com.tr