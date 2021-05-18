Uğur Akkuş'tan flaş itiraf: Ebru'nun yüzüne bile hiç bakmadım!

Eski manken Ebru Şallı, iş insanı Uğur Akkuş iki yıl süren birlikteliğin ardından Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda dünyaevine girmişti. Ünlü çift, ilk kez tanışma hikayelerini anlattı.

Ebru Şallı (44), Youtube kanalında eşi Uğur Akkuş’u ağırladı. Samimi açıklamalarda bulunan ikili, nasıl tanıştıklarını açıkladı. 40 yaşındaki iş insanı, "Ofise geldi. ‘Bu ne ya! Biz buna yatırım mı yapacağız?’ diye düşündüm" açıklamasıyla şaşırttı.

"Ben çok yoğun iş seyahatlerinde bulunuyorum. Son zamanlarda Ebru da bana katılmaya başladı. Herkes bizi tatilde zannediyor ama iş için gidiyoruz. Yurtdışında şirketlerim var 67 tane ülke gezdim."

"Suudi Arabistan’ın Riyad çöllerindeyken birden Ebru Şallı’nın ‘nefes al, nefes ver’ sesini duydum. Gerçekten çöldeydim ama oraya büyük bir otel yapmışlardı, iş toplantısındaydım."

"Otelin spor salonuna indim. Koşu bandında bir kadın gördüm pilates yapıyor ama bir yerden de Türkçe konuşuyor. Türk olduğunu düşündüm, yanına gidip ‘Türk müsünüz?’ diye sordum. Arap olduğunu öğrendim. Bana ekranı gösterip ‘Bu Ebru Şallı çok ünlü Türk sporcu’ dedi."

"Hemen internette Ebru’yu arattım. Bir sürü iş ile uğraştığını öğrenince ürünlerini bir çatı altında toplamak için teklifte bulundum. 'Arabistan’ın çölünde bir kadın Ebru Şallı’yı tanıyorsa ben de ürünlerini satabilirim' diye düşündüm. Menajeriyle görüştük, Ebru ile de iki ay sonra tanışabildik."

"Ofise geldi tırnaklar bembeyaz, en sevmediğim oje rengi. Hiç bakmadım bile yüzüne! ‘Bu ne ya! Biz buna yatırım mı yapacağız?’ diye düşündüm. Tanıştıkça ne kadar çok iş odaklı olduğunu gördüm. Zamanla hoşlanmaya başladım. Sabah-akşam yediğim yemeklerin resmini atıyorum bilgi alıyorum. Sonra ‘sen bana yürüyor musun?’ dedi."

"Yemeğe çıktık. Zamanla Ebru bana şarkılar atmaya başladı. Tabii ben bu kadar ünlü olduğunu bilmiyorum. Konsere gidince ne kadar ünlü olduğunu öğrendim."

"Aramızda evlilik muhabbeti hiç geçmedi. Öyle bir şey düşünmedik. Aşk olunca insan bir şey düşünemiyor."

"Kader diye bir şey var. Allah yazmış, biz sadece oynuyoruz. Ben de çok şanslı bir adamım, adım Uğur. Allah seni bana yazmış. Onun için beraberiz ve mutluyuz."

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