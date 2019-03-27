Apple TV+, Netflix'in tahtını sallayacak mı?

Apple'ın bir süredir yeni TV servisini tanıtacağı konuşuluyordu.

Apple, Netflix'e rakip olacak TV platformunu gün yüzüne çıkardı. Diğer platformlar gibi özel bir uygulaması bulunmayan Apple TV+ MacOS ve akıllı TV'ler üzerinden kolayca kullanılabiliyor. Bunun haricinde iddialı özellikleriyle kaliteli içerikler sunacak olan platform, birçok ünlü isimle anlaşmış durumda.

Aynı zamanda birçok televizyon markalarıyla da anlaşan şirket uygulamayı ilk defa kullananlara 1 aylık ücretsiz deneme imkanı sağlıyor. 1 aylık deneme sürümünün ardından ise aylık 10 dolar ödemeniz gerekiyor. Anlaşma sağlanan şirketlerde LG, Sony ve Samsung gibi firmaların yer aldığını belirtelim.

Apple'ın TV servisi 100'den fazla ülkede kullanılabilecekken bu ülkelerin arasında Türkiye de yer alıyor. Ülkemizdeki fiyat hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.