Apple'dan tepki çeken iPhone hatası

Apple'ın geçen hafta yayınladığı iOS 12.1.1 güncellemesinde iPhone kullanıcılarının tepkisini çeken bir hata ortaya çıktı.

Apple tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde güncellenen iOS işletim sistemi, 12.1.1 versiyonuna yükselmiş ve bir çok iPhone akıllı telefonu için yayınlanmıştı. Her ne kadar güncelleme ile gelen bir çok güzel özellik bulunsa da, maalesef güncelleme ile gelen bir takım problemler de bulunmakta.

iOS 12.1.1 güncellemesi ile birlikte gelen ve en çok şikayet alan problemlerden bir tanesi, güncelleme ile birlikte bazı iPhone akıllı telefonlarda mobil veri kullanılamaz hale gelmekte. Kablosuz internet bağlantısı ile alakalı hiç bir sorun oluşmasa da, mobil veri ile bağlanmanın tamamen engellendiği durum için henüz belli bir çözüm gözükmüyor.

Bu problem birçok farklı ülkede, tamamen rastgele olarak bazı telefonlarda görülüyor. Yani sizde olup olmayacağını anlamanız için kontrol edebileceğiniz hiçbir durum yok. Üstelik bu problem, herkeste aynı şekilde görülmüyor. Bazı şikayetlere bakıldığında Safari üzerinden internete sorunsuzca bağlanabilirken, uygulamalar için interneti hiçbir şekilde açamadığını belirtmiş, bazıları ise tamamen internete hiçbir şekilde erişim sağlayamamış.

Bunun yanında bazı kullanıcılar telefonu yeniden başlattığında problem çözülürken, bazı kullanıcılar tamamen format attığında sorundan kurtulmuş, bazı kullanıcılar ise her şeyi yapmalarına rağmen henüz sorunun çözümünü bulamamış durumda.

Eğer henüz iOS 12.1.1 güncellemesini yüklemediyseniz, bu soruna Apple tarafından resmi bir çözüm getirilene kadar beklemek isteyebilirsiniz zira siz de bu problem ile karşılaşan nadir kesime katılabilirsiniz.