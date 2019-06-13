ARAÇ ÇETESİ MAHKEMEYE ÇIKARILDI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Güney Kıbrıs’tan alınarak yasa dışı yollardan Kuzey Kıbrıs’a geçirilen lüks araç için sahibinden 15 bin Euro para isteyen araç çetesi, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Güney Kıbrıs’tan alınarak yasadışı yollardan Kuzey Kıbrıs’a geçirilen BMW marka lüks kiralık aracın iadesi için sahibinden 15 bin Euro para isteyen araç çetesi hakkındaki tahkikat derinleşti. Tahkikat kapsamında önceki gün tutuklanarak Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Marwan Ahdash, Motaz Fauzı Malawaj, Salem Mohamde Qassım ve Turgut Yazgı’nın ardından, aracı yasa dışı yollardan Kuzey Kıbrıs’a geçirdiği tespit edilen zanlı Yaser Abdalbaqı Kolthoum ve kız arkadaşı zanlı Andrea Payıatsou da tespit edilerek tutuklandı. Konu araç ise Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda Türkiye plakası ile tespit edilerek emare alındı. “Çalmak kastıyla tehditle mal temini” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan 6 zanlı aleyhinde 1’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Zanlı Ahdash ile Yazgı, konu aracın fotoğraflarını paylaştı

Meselenin tahkikat memuru Löğmen Yücetürk, Güney Kıbrıs’ta sakin Kypros Michaelides’e ait NBM 892 plakalı BMW marka kiralık aracın 8 Haziran 2019 tarihinde zanlı Yaser Abdalbaqı Kolthoum tarafından Güney Kıbrıs’tan alınıp yasa dışı yollardan Kuzey Kıbrıs’a geçirildiğini ve akabinde zanlı Marwan Ahdash’ın tasarrufundaki telefon ile müştekiyi arayarak “Araban mafyanın elinde. 15 bin Euro nakit para getirmezsen araban parçalanacak” demek suretiyle tehditle para talebinde bulunduğunu anımsattı. Olayın polisin bilgisine 10 Haziran 2019 tarihinde getirildiğini belirten Yücetürk, 11 Haziran 2019 tarihinde saat 01.20 raddelerinde zanlı Ahdash’ın ortağı olduğu “Kaya Exchange” isimli iş yeri önünde zanlı Ahdash ile müştekinin konu araç karşılığı talep edilen paranın alınması amacıyla görüştüğünü ve bu görüşme esnasında polisin orada operasyon için beklediğini, yapılan operasyonda ise olay yerinde zanlı Motaz Fauzi Malawaj ve Salem Mohamde Qassım da tespit edilerek zanlı Ahdash, Malawaj ve Qassım tutuklandığını açıkladı. Yücetürk, akabinde zanlıların telefonlarının incelenmeye alındığını ve görüşme detayları için de dökümler alındığını söyledi. Aynı gün yapılan ileri soruşturmada zanlı Ahdash’ın, Mağusa’da oto yedek parça alım satımı yapan zanlı Turgut Yazgı ile olay saatinde telefonda görüştüğünün, yine olay günü olan 10 Haziran 2019 tarihinde “Kaya Exchange” isimli iş yeri önünde görüştükleri ve konu arabanın resimlerini paylaştıklarının tespit edildiğini belirten Yücetürk, zanlı Yazgı’nın da tutuklandığını açıkladı.

Kiralık lüks araca Türkiye plakası takıldı

Polis Memuru Löğmen Yücetürk, zanlı Marwan Ahdash, Motaz Fauzi Malawaj, Salem Mohamde Qassım ve Turgut Yazgı’nın 11 Haziran 2019 tarihinde mahkemeye çıkartılarak aleyhlerinde 1’er günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı. Bu süre içerisinde zanlı Yazgı’nın evi ile iş yerinde arama yapıldığını belirten Yücetürk, zanlı Yazgı’nın evinde birçok cep telefonu tespit edildiğini ve telefonların birinde ise araç ile aracın bilgilerinin tespit edildiğini, iş yerindeki kamera kayıt cihazının ise alınarak incelenmeye başlandığını açıkladı. Yücetürk, aynı gün aranmakta olan NBM 892 plakalı aracın Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda bir polis ekibi tarafından görüldüğünü, akabinde takip edilmesi üzerine aracın ön plakasının olmadığı arka plakasının

ise 16 NEA 38 olduğunun tespit edildiğini, araçta ise zanlı Yaser Abdalbaqı Kolthoum ile Andrea Payıatsou’nun tespit edildiğini açıkladı. Yine arabada yapılan incelemede ise zanlı Kolthoum’un çantasında 2 gr Hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde tespit edildiğini belirten Yücetürk, zanlıların tutuklandığını açıkladı.

Zanlı Kolthoum, aracı Kuzey Kıbrıs’a geçirdiğini itiraf etti

Polis Memuru Löğmen Yücetürk, tutuklanan zanlı Yaser Abdalbaqı Kolthoum ile Andrea Payıatsou’nun Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğünü ve polise ifade verdiğini söyledi. Zanlı Kolthoum’un ifadesinde konu aracı Güney Kıbrıs’tan aldığını, aracı yasa dışı yollardan Beyarmudu’na getirdiğini ve amacının da aracı Kuzey Kıbrıs’ta satmak olduğunu beyan ettiğini belirten Yücetürk, zanlı Payıatsou’dan alınan ifadesinde ise zanlı Kolthoum’un kız arkadaşı olduğunu ve 10 Haziran 2019 tarihinde Mağusa’da buluştuklarının tespit edildiğini söyledi. Yücetürk, zanlı Kolthoum’un verdiği gönüllü ifadesi ışığında konu aracın içinde inceleme yapıldığını belirterek, yapılan incelemede aracın gerçek plakası olan NBM 892 numaralı plakanın aracın içerisinde olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Zanlı Kolthoum’un kullanımındaki BMW marka araçta takılı bulunan Türkiye plakasının araştırıldığını belirten Yücetürk, konu 16 NEA 38 numaralı plakanın Mağusa’da bir kişiye ait olduğunun ve DAÜ’den 10 Haziran 2019 tarihinde sirkat edildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Kamera kayıtları detaylı şekilde inceleniyor

Yürütülen soruşturma kapsamında “Kaya Exchange” isimli iş yerindeki kamera kayıtlarının izlendiğini belirten Polis Memuru Löğmen Yücetürk, Kamera kayıtlarında ilk etapta zanlı Marwan Ahdash ile Turgut Yazgı’nın 10 Haziran 2019 tarihinde iş yeri önünde 17:20 raddelerinde konuştukları ve birbirlerine telefondan resim attıklarının gözlemlendiğini ve bu kamera kayıtları ile ilgili daha detaylı incelenin devam ettiğini açıkladı. Yücettürk, zanlı Marwan Ahdash ile zanlı Turgut Yazgı’nın konu aracın kiraladığını tarih olan 9 Haziran 2019 tarihinde farklı saatlerde Güney Kıbrıs’a geçiş yaptıklarının tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Yücetürk, tüm zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, tüm zanlıların 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.