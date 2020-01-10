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ARAÇ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU!

ARAÇ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU!

2 kişi tutuklu!

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Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, 09.01.2019 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan araç içerisinde polis tarafından şüpheli vaziyette görülen Z.Ö.(E-40) ve H.G.(E-46)’nin huzurlarında, bahse konu araçta yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 adet ucu yanık sarma sigara ile 1 adet sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

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