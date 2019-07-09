ARAÇ KAYIT, MUAYENE VE RUHSATLANDIRMA ŞUBESİNDEN YENİ UYGULAMA

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nde yapılan tüm işlemlerle ilgili araç sahiplerini önceden bilgilendirmek amacıyla “Araç Kayıt Bilgilendirme Sistemi” adı altında yeni bir uygulama başlattı.

Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi tarafından araç sahiplerine SMS gönderilerek, Araç Kayıt Bilgilendirme Sistemi’ne kayıt olmaları için isim, soy isim, e-posta adresi ve araç plaka bilgilerini, her bilgiden sonra bir boşluk bırakarak, 1300’a SMS olarak göndermeleri rica edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu ücretsiz servis sayesinde bilgilerin kayıt altına alınarak, seyrüsefer ve muayene gibi işlemlerin tarihi yaklaştığında araç sahiplerinin SMS yoluyla bilgilendirileceği belirtildi.