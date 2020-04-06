Araç Kayıt ve Posta Dairesinin Açılışı Ertelendi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Dairesi Müdürlüğü Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi ile Posta Dairesi Müdürlüğü Lefkoşa Merkez ve 6 ilçedeki şubelerinde yarın verilmeye başlanacağı açıklanan hizmetlerin, daha ileriki bir tarihte başlayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada "uzmanlar gözleminde sürdürülen sağlık güvenlik tedbirleri yetişmediğinden 6 Nisan tarihinde kısıtlı hizmet vereceği duyurulan birimlerimiz hizmete açılmayacak. Gerekli önlemlerin tamamlanıp uzmanların onayı sonrası hizmet tarihi yeniden duyurulacak" denildi