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ARAÇ YAYAYA ÇARPTI!

ARAÇ YAYAYA ÇARPTI!

Durumu ağır!

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Lefkoşa-Mağusa anayolunun Haspolat Kavşağı yakınlarında bulunan yaya geçidinde araç yaya çarptı.

Çift şerit yol üzerinde bulunan UKÜ ile Haspolat köyü arasındaki duraklar önündeki yaya geçidinin okul yönünde kırmızı bir Suzuki marka araç sürücüsünün yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir yaya çarptığı ve daha sonra aracın yol kenarındaki bariyerlere çarparak durduğu bildirildi.

Yayanın ambulansla hastaneye kaldırıldığı ancak

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