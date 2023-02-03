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Aracın çarptığı yaya, yaşam mücadelesini kaybetti

Aracın çarptığı yaya, yaşam mücadelesini kaybetti

Aracın çarptığı yaya, yaşam mücadelesini kaybetti

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre 06.01.2023 tarihinde, Gazimağusa-Karpaz Anayolu üzerinde Merit Cyprus Garden Otel kavşağı yakınlarında Ahmet NURÇİN (E-57), yönetimindeki HB 153 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya Abdülgaffar DURĞIN (E-55), Türkiye’de tedavi görmekte olduğu hastanede 01.02.2023 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

Polisin olayla ilgili soruşturmasıdevam etmektedir.

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