Aracın çarptığı yaya, yaşam mücadelesini kaybetti
Aracın çarptığı yaya, yaşam mücadelesini kaybetti
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre 06.01.2023 tarihinde, Gazimağusa-Karpaz Anayolu üzerinde Merit Cyprus Garden Otel kavşağı yakınlarında Ahmet NURÇİN (E-57), yönetimindeki HB 153 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya Abdülgaffar DURĞIN (E-55), Türkiye’de tedavi görmekte olduğu hastanede 01.02.2023 tarihinde yaşamını yitirmiştir.
Polisin olayla ilgili soruşturmasıdevam etmektedir.
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