Arda Baba Oluyor!

Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'ın, sosyetik güzel Aslıhan Doğan'a yaptığı sürpriz evlilik teklifinin nedeni ortaya çıktı. Doğan'ın hamile olduğu ve çiftin 15 gün içinde evleneceği öğrenildi.

Arda Turan önceki akşam, yakın arkadaşı Saffet Ulusoy'un doğum gününde uzatmalı sevgilisi Aslıhan Doğan'a 500 bin TL değerinde 5 kıratlık tektaş yüzükle evlilik teklifi ederek büyük bir sürprize imza atmıştı. Devre arasında Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan yıldız futbolcunun evlilik teklifinin altından bebek çıktı.

MARMARİS’TE DÜNYAEVİNE GİRECEKLER



Doğum günü partisinde evlilik teklifi yaparak süreci başlatan Arda Turan ve Aslıhan Doğan, haftaya Çırağan Sarayı'nda nişan ve kına yapıp bir sonraki hafta Marmaris'te dünyaevine girecek.

“EVLİ, MUTLU ÇOCUKLU”

Arda Turan'ın yakın arkadaşı Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Turan’ı tebrik etti.