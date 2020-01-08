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ARDAHAN-KANTARA YOLU AÇILDI!

ARDAHAN-KANTARA YOLU AÇILDI!

Ardahan-Kantara yolu açıldı

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İskele’de etkili olan sağanak yağıştan ötürü toprak kaymasının yaşandığı Ardahan-Kantara yolunda trafik akışı normale döndü.

İskele Belediye personeli, pazartesi gün aşırı yağışların neden olduğu toprak kaymasından dolayı bölgede yürüttüğü çalışmayı tamamladı.

Yaklaşık 17 saat süren temizlik çalışmasının ardından Ardahan-Kantara-Mersinlik bağlantı yolu araç trafiğine açıldı.

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