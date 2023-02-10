Arıklı: KKTC, Adıyaman’da insanına sahip çıktı…Bir Devlet olduğunu ispatladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Adıyaman ile KKTC arasındaki hava köprüsünün varlığının devam ettiğini belirterek, deprem sonrası hayatını kaybeden vatandaşların kimlik tanımlamalarının gerçekleştirilmesinin ardından ülkeye getirilmeye devam ettiğini söyledi.

Bakan Arıklı, uçuşların amacının; temelde cenazeleri ülkeye getirmenin yanısıra, çalışmaların daha hızlı seyredebilmesi için uzman personel takviyesini gerçekleştirme amacı taşıdığını da kaydetti.

Adıyaman’da arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bu günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden bölgeye giden ekiplerin takdir edilen çalışmalar yürüttüğünü de dile getiren Arıklı, bu büyük çabanın KKTC’nin bir Devlet olduğu algısını güçlendirdiğini söyledi.

BRT