Arıklı: Önceliğimiz gençliğin üretmesidir

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı makamında ziyaret etti. Bakanlık basın bürosun açıklamasına göre Güvercinlik bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan yeni sanayi bölgesi konusunda Erhan Arıklı ile istişarelerde bulunan GİAD heyeti, ekonomide yaşanan sıkıntılarla ilgili de görüş alışverişinde bulunarak ortak çalışma taleplerini iletti.

Erhan Arıklı da genç iş adamlarının fikirlerinin çok önemli olduğunu vurguladı. GİAD Yönetim Kurulu’ndaki üretim aşkının kendisini de heyecanlandırdığını ve gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ifade eden Arıklı, başarılı olabilmeleri için elinden geleni yapacağını da sözlerine ekledi. Bakan Arıklı ayrıca, artık daha sık istişare içerisinde olacaklarına değinerek, “Önceliğimiz gençliğin üretmesidir” dedi.