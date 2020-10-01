Arıklı: Türkiye’yi seçim malzemesi yapmayın

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken bazı adaylar ve yandaşlarının, Türkiye’nin seçimlere müdahale ettiğini savunarak çirkin propaganda yaptıklarını ileri sürdü.

Arıklı yazılı açıklamasında “Türkiye yetkilileri ile birlikte Türkiye’nin buradaki temsilcilerini hakarete varan bir üslupla suçluyorlar” diyerek, bu kişilerin, Türkiye’nin bu aşamada KKTC’ye sıcak ve nakit para göndermesinden dahi rahatsız olduklarını dile getirdi, paranın bütçe açığını kapatmak sureti ile maaşların ödenmesinde kullanılacağını da gayet iyi bilmekte olduklarını ifade etti.

Arıklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu para gelmeseydi ve maaşların ödenmesi gecikseydi, biz de Türkiye’ye, KKTC’ye, mevcut hükümete yüklenip federasyonun tek çare olduğunu iddia etseydik diye hayıflanmaktadırlar. Garip olan, bu kişiler geçmişte Annan Planı döneminde Türkiye’nin, ABD’nin, AB’nin ve diğer uluslararası güçlerin bütün imkanlarını kullanmak sureti ile Kıbrıs’ta yaptıkları propagandayı alkışlayan kişilerdir.

Dış müdahale benim lehime yapılıyorsa iyi, aleyhime yapılıyorsa kötü anlayışı çifte standartlı bir anlayıştır. Bu kişi, kurum ve partileri Türkiye ile uğraşmaktan vazgeçmeye, halkımızı da karanlık güçlere hizmet eden bu zihniyete karşı dikkatli olmaya çağırıyorum.”

BRTK