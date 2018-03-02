"ARTIK ÇIPLAK FOTOĞRAF YOK" DEMİŞTİ!
"Artık çıplak fotoğraf yok" demişti! Adriana Lima sosyal medya hesabından bunu paylaştı Türk takipçileri sayfasına akın etti!
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Brezilyalı model Adriana Lima'nın, ağustos ayından beri aşk yaşadığı yazar Metin Hara'dan sonra Türk kültürüne ilgisi arttı.
Dünyaca ünlü manken ve model Adriana Lima, sosyal medya hesabının Insta Story kısmından oryantal dans öğretmeni aradığını yazdı.
36 yaşındaki model, “Miami’de profesyonel göbek dansı öğretmeni arıyorum. Benim için. Eğer ilgileniyorsanız” mesajı ile asistanıma ulaşın notunu düştü.
Etiketler : Adriana Lima
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