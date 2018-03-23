ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU!

Asayiş ve trafik operasyonu



Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bir Asayiş ve Trafik Operasyonu düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve kumarhaneler kontrol edilmiştir. Yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan yirmi iki kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 480 araç kontrol edilmiş olup, suç işlediği tespit edilen 85 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.